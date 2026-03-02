Серый человек (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, The Gray Man
Боевик18+
О фильме
В 2003 году ЦРУвербует отбывающего срок заубийство Курта Джентри, итот становится такназываемым серым человеком—спецагентом подкодовым именем Сьерра Шесть. 18лет спустя, устранив очередную цель, онузнаёт, чтотолько чтоубил бывшего Сьерра Четыре, иполучает носитель синформацией, представляющей угрозу длясекретной программы «Сьерра». Отказавшись передать карту начальству, Шесть самстановится мишенью нетолько длябывших коллег, нои дляэлитных наёмников, самый опасный изкоторых—отморозок Ллойд Хансен.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДРРежиссёр
Джо
Руссо
- ЭРРежиссёр
Энтони
Руссо
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актёр
Крис
Эванс
- Актриса
Ана
де Армас
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- ДХАктриса
Джессика
Хенвик
- ДАктёр
Дхануш
- Актриса
Элфри
Вудард
- РПАктёр
Реге-Жан
Пейдж
- ВМАктёр
Вагнер
Моура
- ДБАктриса
Джулия
Баттерз
- Актёр
Шей
Уигэм
- Актёр
Деобиа
Опарей
- Актёр
Роберт
Казински
- ДКАктёр
Дэз
Кроуфорд
- Актёр
Каллэн
Мулвей
- ММАктёр
Мариан
Митас
- НМАктёр
Надив
Молко
- ДЖАктёр
Джимми
Жан-Луи
- ЭИАктёр
Эме
Иквуакор
- ПНАктёр
Патрик
Ньюэлл
- ЭДАктёр
Энтони
Дж. Ворхайс
- АМАктёр
Александр
Минаев
- КДАктриса
Карен
Джин Бек
- АРАктриса
Анжела
Руссо-Отстот
- КБАктриса
Кейт
Блумберг
- БВАктриса
Бекки
Ву
- МДАктриса
Мария
Даркина
- ДУАктёр
Джастин
Уокер Уайт
- КШАктёр
Каипо
Шваб
- ЭФАктёр
Эмануэль
Феликс
- МЭАктёр
Майкл
Энтони Роджерс
- ДДАктёр
Джо
Дару
- МКАктёр
Мишель
Карлье
- ЛМАктриса
Лия
Мариэлла Руссо
- ДРСценарист
Джо
Руссо
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- МГСценарист
Марк
Грини
- ДХПродюсер
Джеффри
Хейли
- ДГМонтажёр
Джефф
Грот
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман