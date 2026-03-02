Серый человек
Серый человек

Серый человек (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, The Gray Man
Боевик18+

О фильме

В 2003 году ЦРУвербует отбывающего срок заубийство Курта Джентри, итот становится такназываемым серым человеком—спецагентом подкодовым именем Сьерра Шесть. 18лет спустя, устранив очередную цель, онузнаёт, чтотолько чтоубил бывшего Сьерра Четыре, иполучает носитель синформацией, представляющей угрозу длясекретной программы «Сьерра». Отказавшись передать карту начальству, Шесть самстановится мишенью нетолько длябывших коллег, нои дляэлитных наёмников, самый опасный изкоторых—отморозок Ллойд Хансен.

Страна
США, Чехия, Великобритания, Канада, Таиланд, Дания, Франция, Вьетнам
Жанр
Боевик

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

