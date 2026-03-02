Серый человек (фильм, 2022) смотреть онлайн

В 2003 году ЦРУвербует отбывающего срок заубийство Курта Джентри, итот становится такназываемым серым человеком—спецагентом подкодовым именем Сьерра Шесть. 18лет спустя, устранив очередную цель, онузнаёт, чтотолько чтоубил бывшего Сьерра Четыре, иполучает носитель синформацией, представляющей угрозу длясекретной программы «Сьерра». Отказавшись передать карту начальству, Шесть самстановится мишенью нетолько длябывших коллег, нои дляэлитных наёмников, самый опасный изкоторых—отморозок Ллойд Хансен.

