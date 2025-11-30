Серхио Гарсия vs Тед Чизмэн (фильм, 2019) смотреть онлайн

Карьера Теда Чизмэна планомерно движется вверх. Сначала он завоевал английский пояс, потом стал чемпионом Британии, а теперь сразится за европейский титул по версии EBU. У Серхио Гарсии похожая ситуация, только испанец до континентальной вершины уже добрался и собирается впервые защитить звание чемпиона, чтобы задумываться о еще более высоких достижениях. Важная точка карьеры обоих боксеров. Для кого она окажется отправной?

