Сердце (фильм, 1990) смотреть онлайн

Бизнес отца Аамира находится в столь плачевном состоянии, что он отказывается расставаться даже с копейкой. Для него деньги - это все, что существует на свете. Ради них он готов пожертвовать даже своих честным именем. Когда он узнает о решении сына жениться на дочери миллионера, он мгновенно соглашается с сыном.



Он даже идет на обман, когда преувеличивает размеры своего бизнеса в разговоре с отцом невесты. Но отец невесты разгадывает замысел своего будущего родственника и при всей публике позорит отца Аамира и своего будущего тестя. В свою очередь отец жениха не дает своего согласия на свадьбу и тем самым рушит надежды молодых влюбленных сердец на счастливую жизнь.



