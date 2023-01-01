Сердце (фильм, 1990) смотреть онлайн
О фильме
Бизнес отца Аамира находится в столь плачевном состоянии, что он отказывается расставаться даже с копейкой. Для него деньги - это все, что существует на свете. Ради них он готов пожертвовать даже своих честным именем. Когда он узнает о решении сына жениться на дочери миллионера, он мгновенно соглашается с сыном.
Он даже идет на обман, когда преувеличивает размеры своего бизнеса в разговоре с отцом невесты. Но отец невесты разгадывает замысел своего будущего родственника и при всей публике позорит отца Аамира и своего будущего тестя. В свою очередь отец жениха не дает своего согласия на свадьбу и тем самым рушит надежды молодых влюбленных сердец на счастливую жизнь.
- ИКРежиссёр
Индра
Кумар
- АКАктёр
Аамир
Кхан
- РПАктёр
Раджеш
Пури
- СДАктёр
Саид
Джаффри
- ШАктриса
Шамми
- АКАктёр
Анупам
Кхер
- СКАктёр
Сатиендра
Капур
- ДВАктёр
Девен
Верма
- МДАктриса
Мадхури
Диксит
- РКСценарист
Раджив
Кол
- НКСценарист
Наушир
Кхатау
- ИКПродюсер
Индра
Кумар
- АТПродюсер
Ашок
Тхакерия
- БДХудожник
Биджон
Дас Гупта
- АСХудожница
Анна
Сингх
- ХАМонтажёр
Хуссэйн
А. Бурмавала
- АШКомпозитор
Ананд
Шривастав
- МШКомпозитор
Милинд
Шривастав