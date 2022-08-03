Сердце храбреца (фильм, 1951) смотреть онлайн
1951, Сердце храбреца
Мультфильм, Советские мультфильмы17 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
По мотивам удэгейской сказки «Семь страхов». Эту поучительную сказку о дружбе, преданности и смелости удэгейцы сложили давно, когда люди верили в чудеса и поклонялись божествам леса.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- БДРежиссёр
Борис
Дёжкин
- ГФРежиссёр
Геннадий
Филиппов
- ВМАктриса
Варвара
Мясникова
- ЛПАктёр
Леонид
Пирогов
- НЗАктриса
Нина
Зорская
- Актёр
Юрий
Любимов
- АЩАктёр
Анатолий
Щукин
- НГАктёр
Николай
Горлов
- Актёр
Владимир
Конкин
- ЮБАктёр
Юльен
Балмусов
- ВОАктёр
Виталий
Ованесов
- АКАктёр
Александр
Котов
- ДНСценарист
Дмитрий
Нагишкин
- ВДХудожник
Вадим
Долгих
- ВИМонтажёр
Валентина
Иванова
- МДОператор
Михаил
Друян
- КХКомпозитор
Карэн
Хачатурян