Сербский фильм
Wink
Фильмы
Сербский фильм

Сербский фильм (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Srpski film
Ужасы, Триллер18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Звезда порно принимает роль в фильме, не понимая, что режиссер этого фильма - убийца. После начала съемок фильм превращается в кровавый ужастик...

Страна
Сербия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сербский фильм»