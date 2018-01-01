Wink
Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи
Актёры и съёмочная группа фильма «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи»

Режиссёры

Никита Михалков

Режиссёр

Актёры

Евгений Стеблов

Актёррассказчик

Сценаристы

Никита Михалков

Сценарист

Художники

Наталья Иванова

Художница

Операторы

Элизбар Караваев

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор