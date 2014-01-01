Сен-Лоран. Стиль – это я (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Конец 1960-х, модный дом молодого Ива Сен-Лорана процветает, а сам дизайнер переживает пьянящий успех и отчаяние. На богемных парижских вечеринках, в Марракеше, в полотнах Уорхолла и книгах Пруста Сен-Лоран ищет и ответы на вопросы, и вдохновение.



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