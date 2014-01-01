Сен-Лоран. Стиль – это я
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Сен-Лоран. Стиль – это я

Сен-Лоран. Стиль – это я (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.62014, Saint Laurent
Драмы, Мелодрамы144 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Конец 1960-х, модный дом молодого Ива Сен-Лорана процветает, а сам дизайнер переживает пьянящий успех и отчаяние. На богемных парижских вечеринках, в Марракеше, в полотнах Уорхолла и книгах Пруста Сен-Лоран ищет и ответы на вопросы, и вдохновение.

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Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сен-Лоран. Стиль – это я»

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