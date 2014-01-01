Сен-Лоран. Стиль – это я (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.62014, Saint Laurent
Драмы, Мелодрамы144 мин18+
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Сюжет
Конец 1960-х, модный дом молодого Ива Сен-Лорана процветает, а сам дизайнер переживает пьянящий успех и отчаяние. На богемных парижских вечеринках, в Марракеше, в полотнах Уорхолла и книгах Пруста Сен-Лоран ищет и ответы на вопросы, и вдохновение.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ББРежиссёр
Бертран
Бонелло
- Актёр
Гаспар
Ульель
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- Актёр
Луи
Гаррель
- Актриса
Леа
Сейду
- ЭВАктриса
Эмилин
Валаде
- Актриса
Амира
Касар
- МЛАктёр
Миша
Лекот
- ХБАктёр
Хельмут
Бергер
- ВБАктриса
Валерия
Бруни-Тедески
- Актриса
Валери
Донзелли
- ББСценарист
Бертран
Бонелло
- ТБСценарист
Тома
Бидеген
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- КЛПродюсер
Кристоф
Ламбер
- АРХудожница
Анаис
Роман
- ББКомпозитор
Бертран
Бонелло