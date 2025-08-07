Семья (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, La famiglia
Драма, Мелодрама18+
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О фильме
Итальянский драматический фильм «Семья» режиссера Этторе Сколы — это семейная сага, события которой охватывают почти восемьдесят лет истории XX века.
Зрители могут наблюдать за судьбами нескольких поколений семьи профессора литературы Карло. В центре повествования — сам Карло, его братья, жена, дети и внуки. Радости и трагедии семьи переплетаются с ключевыми эпизодами столетия: революции, войны, смена общественных укладов и социальных ролей отражаются на частной жизни героев. Однако главной ареной событий остается дом — символ памяти и любви.
Фильм «Семья» — зеркало, в котором отражается жизнь нескольких поколений итальянцев. Это не просто хроника одной династии, а размышление о времени, которое меняет все.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЭСРежиссёр
Этторе
Скола
- ВГАктёр
Витторио
Гассман
- Актёр
Серджо
Кастеллитто
- КДАктёр
Карло
Даппорто
- ССАктриса
Стефания
Сандрелли
- РТАктёр
Рикки
Тоньяцци
- МДАктёр
Массимо
Даппорто
- ФААктриса
Фанни
Ардан
- ФНАктёр
Филипп
Нуаре
- ОПАктриса
Оттавия
Пикколо
- АОАктёр
Андреа
Оккипинти
- ГДСценарист
Грациано
Диана
- ФССценарист
Фурио
Скарпелли
- ЭССценарист
Этторе
Скола
- ФКПродюсер
Франко
Коммиттери
- ЛРХудожник
Лучиано
Риччери
- ГПХудожница
Габриэлла
Пескуччи
- ЭСМонтажёр
Этторе
Скола
- АТКомпозитор
Армандо
Тровайоли