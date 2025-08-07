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Семья (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, La famiglia
Драма, Мелодрама18+

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О фильме

Итальянский драматический фильм «Семья» режиссера Этторе Сколы — это семейная сага, события которой охватывают почти восемьдесят лет истории XX века.

Зрители могут наблюдать за судьбами нескольких поколений семьи профессора литературы Карло. В центре повествования — сам Карло, его братья, жена, дети и внуки. Радости и трагедии семьи переплетаются с ключевыми эпизодами столетия: революции, войны, смена общественных укладов и социальных ролей отражаются на частной жизни героев. Однако главной ареной событий остается дом — символ памяти и любви.

Фильм «Семья» — зеркало, в котором отражается жизнь нескольких поколений итальянцев. Это не просто хроника одной династии, а размышление о времени, которое меняет все.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семья»