Семья (фильм, 1986) смотреть онлайн

Итальянский драматический фильм «Семья» режиссера Этторе Сколы — это семейная сага, события которой охватывают почти восемьдесят лет истории XX века.



Зрители могут наблюдать за судьбами нескольких поколений семьи профессора литературы Карло. В центре повествования — сам Карло, его братья, жена, дети и внуки. Радости и трагедии семьи переплетаются с ключевыми эпизодами столетия: революции, войны, смена общественных укладов и социальных ролей отражаются на частной жизни героев. Однако главной ареной событий остается дом — символ памяти и любви.



Фильм «Семья» — зеркало, в котором отражается жизнь нескольких поколений итальянцев. Это не просто хроника одной династии, а размышление о времени, которое меняет все.

