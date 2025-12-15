Фильм Семейный приговор

Уважая последнюю волю своего отца воссоединиться с американской стороной своей семьи, ирландец Киаран неожиданно звонит своему кузену Барри с предложением посетить Ирландию. Барри надоела нью-йоркская рутина, и он соглашается.

Вскоре после теплого приема выясняется, что Барри унаследовал половину денег из завещания отца Киарана. Отношения братьев начинают стремительно ухудшаться.

