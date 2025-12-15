Фильм Семейный приговор
2024, The Problem with People
Комедия18+
Уважая последнюю волю своего отца воссоединиться с американской стороной своей семьи, ирландец Киаран неожиданно звонит своему кузену Барри с предложением посетить Ирландию. Барри надоела нью-йоркская рутина, и он соглашается.
Вскоре после теплого приема выясняется, что Барри унаследовал половину денег из завещания отца Киарана. Отношения братьев начинают стремительно ухудшаться.
Рейтинг
5.7 IMDb
- ККРежиссёр
Крис
Коттэм
- Актёр
Колм
Мини
- ПРАктёр
Пол
Райзер
- ЛМАктриса
Люсьэнн
МакЭвой
- ДЛАктриса
Джейн
Леви
- ДКАктёр
Дес
Кеог
- ШФАктриса
Шила
Флиттон
- НБАктёр
Ниалл
Багги
- БКАктриса
Бернадетт
Карти
- ЭААктриса
Эстер
Айо Джеймс
- УМСценарист
Уолли
Мардзано-Лесневич
- ПРСценарист
Пол
Райзер
- ККПродюсер
Крис
Коттэм
- ПРПродюсер
Пол
Райзер
- САКомпозитор
Стивен
Аргила