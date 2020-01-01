Селфи. Хаос и творчество (фильм, 2020) смотреть онлайн

Портрет поколения, выросшего в эпоху интернета и соцсетей. «Поколение Селфи» - это люди, которые не расстаются со смартфонами и ежедневно подсчитывают лайки в «Инстаграме». Селфи для них – не только образ жизни, но и целая философия. 12 героев фильма размышляют о настоящем и будущем. Среди них – знаменитые интернет-инфлюенсеры и блогеры-миллионники «Инстаграм», представители искусства и шоу-бизнеса, а также перспективные студенты и лицеисты.



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