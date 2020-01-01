Селфи. Хаос и творчество
Wink
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Селфи. Хаос и творчество
2020, Селфи. Хаос и творчество
Документальный60 мин18+

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Селфи. Хаос и творчество (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Портрет поколения, выросшего в эпоху интернета и соцсетей. «Поколение Селфи» - это люди, которые не расстаются со смартфонами и ежедневно подсчитывают лайки в «Инстаграме». Селфи для них – не только образ жизни, но и целая философия. 12 героев фильма размышляют о настоящем и будущем. Среди них – знаменитые интернет-инфлюенсеры и блогеры-миллионники «Инстаграм», представители искусства и шоу-бизнеса, а также перспективные студенты и лицеисты.

Селфи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

4.9 КиноПоиск