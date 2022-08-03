Wink
Секс и 101 смерть

Секс и 101 смерть (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Sex and Death 101
Фэнтези, Мелодрама112 мин18+

О фильме

Когда Родерик Бланк получает электронное письмо со списком всех его сексуальных партнерш, прошлых и будущих, он, движимый желанием и любопытством, воплощает в реальность полученное письмо, чтобы понять, что все, что ему нужно — это любовь, и та самая, последняя, любимая — серийная убийца…

Страна
США
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

