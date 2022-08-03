Секс и 101 смерть (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Sex and Death 101
Фэнтези, Мелодрама112 мин18+
О фильме
Когда Родерик Бланк получает электронное письмо со списком всех его сексуальных партнерш, прошлых и будущих, он, движимый желанием и любопытством, воплощает в реальность полученное письмо, чтобы понять, что все, что ему нужно — это любовь, и та самая, последняя, любимая — серийная убийца…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДУРежиссёр
Дэниэл
Уотерс
- Актёр
Саймон
Бейкер
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Роберт
Уиздом
- ТСАктёр
Танк
Сейд
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- МКАктриса
Минди
Кон
- КМАктёр
Керам
Малики-Санчес
- ДБАктриса
Джули
Боуэн
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДУСценарист
Дэниэл
Уотерс
- КБПродюсер
Кэри
Брокау
- АГПродюсер
Аарон
Геллер
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Колесников
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ХХХудожница
Хелен
Харвэлл
- ДКХудожница
Джулия
Кэстон
- ДООператор
Дарин
Окада
- РККомпозитор
Рольф
Кент