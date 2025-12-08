Фильм Секреты Виктории
2024, Le système Victoria
Драма18+
О фильме
Амбициозный архитектор Давид берет на себя ответственность за строительство самого высокого небоскреба Франции. Погруженный в водоворот жестких дедлайнов и бесконечного стресса, он встречает Викторию — женщину с железной хваткой и магнетическим обаянием, которая управляет людьми с холодной расчетливостью. Очарованный её харизмой, Давид постепенно погружается в её идеально отлаженную, но пугающую систему, где человеческая воля становится лишь винтиком в безжалостном механизме власти.
Рейтинг
5.7 IMDb
- СДРежиссёр
Сильвен
Деклу
- ДБАктёр
Дамиен
Боннар
- ЖБАктриса
Жанна
Балибар
- Актёр
Седрик
Аппиетто
- АБАктриса
Антония
Буреси
- ШААктёр
Шариф
Андура
- ОЭАктёр
Оссини
Эмбарек
- СПАктёр
Серджи
Постиго
- ФБАктёр
Франсуа
Бюнель
- СДСценарист
Сильвен
Деклу
- ЛПСценарист
Лоретт
Польман
- ЖДПродюсер
Жюльен
Дери
- ДГПродюсер
Давид
Гоки
- КЛПродюсер
Кристина
Ларсен
- ЖОПродюсер
Жан-Люк
Ормер
- ФДКомпозитор
Флоренсия
Ди Консилио