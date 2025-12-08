Фильм Секреты Виктории

Амбициозный архитектор Давид берет на себя ответственность за строительство самого высокого небоскреба Франции. Погруженный в водоворот жестких дедлайнов и бесконечного стресса, он встречает Викторию — женщину с железной хваткой и магнетическим обаянием, которая управляет людьми с холодной расчетливостью. Очарованный её харизмой, Давид постепенно погружается в её идеально отлаженную, но пугающую систему, где человеческая воля становится лишь винтиком в безжалостном механизме власти.

