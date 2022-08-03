Секретный эксперимент 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Banshee Chapter
Ужасы, Фантастика83 мин18+
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О фильме
Молодая журналистка Энн расследует случай бесследного исчезновения своего друга, которой занимался изучением одного из секретных правительственных экспериментов по разработке сыворотки, способной изменять сознание людей. В ходе расследования всплывает правда настолько страшная, что лучше бы Энн было ее не знать.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- БЭРежиссёр
Блэр
Эриксон
- КВАктриса
Катя
Винтер
- ММАктёр
Майкл
МакМиллиан
- Актёр
Тед
Левайн
- КМАктёр
Кори
Мооса
- МКАктриса
Моник
Канделария
- ДГАктриса
Дженни
Гэбриэлль
- ВНАктриса
Вивиан
Несбитт
- ЧБАктёр
Чед
Брамметт
- УСАктёр
Уильям
Стерчи
- АДАктёр
Алекс
Джианопулос
- БЭСценарист
Блэр
Эриксон
- ГФСценарист
Говард
Филлипс Лавкрафт
- ШЭПродюсер
Шон
Эйкерс
- КМПродюсер
Кори
Мооса
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЭМХудожник
Эрик
Морелл
- ЖГМонтажёр
Жак
Граветт