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Секретный эксперимент 3D

Секретный эксперимент 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Banshee Chapter
Ужасы, Фантастика83 мин18+

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О фильме

Молодая журналистка Энн расследует случай бесследного исчезновения своего друга, которой занимался изучением одного из секретных правительственных экспериментов по разработке сыворотки, способной изменять сознание людей. В ходе расследования всплывает правда настолько страшная, что лучше бы Энн было ее не знать.

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секретный эксперимент 3D»