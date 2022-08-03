Секретная миссия Санты (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Maaginen kristalli
Мультфильм, Приключения72 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История похищения волшебного кристалла Санты. Магический камень позволял поздравить с Рождеством всех детей в мире одновременно, и теперь Санта не знает, как быть.
СтранаБельгия, Финляндия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.0 IMDb
- АХРежиссёр
Антти
Хаикала
- ЮНАктёр
Юкка
Нилунд
- ПВАктриса
Паула
Весала
- ККАктриса
Кити
Кокконен
- ВКАктёр
Веэти
Каллио
- АЯАктёр
Антти
Яакола
- ХСАктриса
Хенни-Лииса
Стам
- ЙЙАктёр
Йон
Йон Гейтель
- АХАктёр
Аапо
Хаикала
- ВХАктёр
Вейкко
Хонканен
- МКАктриса
Мария
Кемппайнен
- ТВСценарист
Томас
Випф
- ДВСценарист
Дэн
Виксман
- АХХудожник
Антти
Хаикала
- АХМонтажёр
Антти
Хаикала