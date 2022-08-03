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Секретная миссия Санты

Секретная миссия Санты (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Maaginen kristalli
Мультфильм, Приключения72 мин12+

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О фильме

История похищения волшебного кристалла Санты. Магический камень позволял поздравить с Рождеством всех детей в мире одновременно, и теперь Санта не знает, как быть.

Страна
Бельгия, Финляндия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.0 IMDb