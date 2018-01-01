Wink
Седьмой пациент
Актёры и съёмочная группа фильма «Седьмой пациент»

Режиссёры

Дэнни Дрэйвен

Danny Draven
Режиссёр
Пол Дэвис

Paul Davis
Режиссёр
Омар Орн Хаукссон

Omar Orn Hauksson
Режиссёр

Актёры

Майкл Айронсайд

Michael Ironside
Актёр
Джек Плотник

Jack Plotnick
Актёр
Дрю Фонтейро

Drew Fonteiro
Актёр
Рэйн Джеймисон

Rane Jameson
Актёр
Грэйс Ван Дин

Grace Van Dien
Актриса
Сирри Хонс

Sirry Jons
Актриса
Дэниэл Ленч

Daniel Lench
Актёр
Уильям Марк Маккалло

William Mark McCullough
Актёр
Эми Смарт

Amy Smart
Актриса
Даг Джонс

Doug Jones
Актёр
Джейсон Спир

Jason Speer
Актёр
Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
Актёр
Алфи Аллен

Alfie Allen
Актёр
Ханна Тойнтон

Hannah Tointon
Актриса
Кристиан Брассингтон

Christian Brassington
Актёр
Бен Мэтьюз

Ben Matthews
Актёр
Эви Рэй

Evie Wray
Актриса
Себастьян Джозеф

Sebastian Joseph
Актёр
Генри Пакер

Henry Paker
Актёр
Паула Гилберт

Paula Gilbert
Актриса
Коннор Гиббс-МакНил

Connor Gibbs-McNeil
Актёр
Харрисон Гиббс-МакНил

Harrison Gibbs-McNeil
Актёр
Милли Уоррен

Millie Warren
Актёр
Фредди Смит

Freddie Smith
Актёр
Гленда Робинсон

Glenda Robinson
Актриса
Хильмир Йенссон

Hilmir Jensson
Актёр
Лара Йоханна Йонсдоттир

Lára Jóhanna Jónsdóttir
Актриса
Тора Бьорг Хельга

Thora Bjorg Helga
Актриса
Вигнир Рабн Вальтоурссон

Vignir Rafn Valþórsson
Актёр
Эйвар Тор Бенедиктссон

Ævar Þór Benediktsson
Актёр
Бьёрн Торс

Björn Thors
Актёр
Айди Уокер

Aidee Walker
Актриса
Ричард Фолкнер

Richard Falkner
Актёр
Даниэль Котч

Danielle Kotch
Актриса
Хейли Котч

Haley Kotch
Актриса
Алисия Хардинг

Alicia Harding
Актриса
Робин Берри

Robin Berry
Актёр
Айден Каллахэн

Ayden Callaghan
Актёр

Сценаристы

Пол Дэвис

Paul Davis
Сценарист
Ричард Фолкнер

Richard Falkner
Сценарист
Пол Фишер

Paul Fischer
Сценарист

Монтажёры

Дэнни Дрэйвен

Danny Draven
Монтажёр

Операторы

Дэвид Десио

David Desio
Оператор
Бен Кент

Ben Kent
Оператор

Композиторы

Крис П. Бэйкон

Chris P. Bacon
Композитор
Джоджо Дрэйвен

Jojo Draven
Композитор