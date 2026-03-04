Седьмой пациент
Wink
Фильмы
Седьмой пациент

Седьмой пациент (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Patient Seven
Ужасы, Фэнтези18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В центре фильма доктор Маркус, известный психиатр, который выбрал 6 тяжелых психически больных и опасных пациентов из психиатрической больницы, чтобы взять интервью в рамках исследования для своей новой книги, но вскоре узнает, что есть один пациент, который связывает их всех вместе — седьмой пациент.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Седьмой пациент»