Седьмой пациент (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Patient Seven
Ужасы, Фэнтези18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В центре фильма доктор Маркус, известный психиатр, который выбрал 6 тяжелых психически больных и опасных пациентов из психиатрической больницы, чтобы взять интервью в рамках исследования для своей новой книги, но вскоре узнает, что есть один пациент, который связывает их всех вместе — седьмой пациент.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Дэнни
Дрэйвен
- ПДРежиссёр
Пол
Дэвис
- ООРежиссёр
Омар
Орн Хаукссон
- МААктёр
Майкл
Айронсайд
- ДПАктёр
Джек
Плотник
- ДФАктёр
Дрю
Фонтейро
- РДАктёр
Рэйн
Джеймисон
- ГВАктриса
Грэйс
Ван Дин
- СХАктриса
Сирри
Хонс
- ДЛАктёр
Дэниэл
Ленч
- УМАктёр
Уильям
Марк Маккалло
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- Актёр
Даг
Джонс
- ДСАктёр
Джейсон
Спир
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ХТАктриса
Ханна
Тойнтон
- КБАктёр
Кристиан
Брассингтон
- БМАктёр
Бен
Мэтьюз
- ЭРАктриса
Эви
Рэй
- СДАктёр
Себастьян
Джозеф
- ГПАктёр
Генри
Пакер
- ПГАктриса
Паула
Гилберт
- КГАктёр
Коннор
Гиббс-МакНил
- ХГАктёр
Харрисон
Гиббс-МакНил
- МУАктёр
Милли
Уоррен
- ФСАктёр
Фредди
Смит
- ГРАктриса
Гленда
Робинсон
- ХЙАктёр
Хильмир
Йенссон
- ЛЙАктриса
Лара
Йоханна Йонсдоттир
- ТБАктриса
Тора
Бьорг Хельга
- ВРАктёр
Вигнир
Рабн Вальтоурссон
- ЭТАктёр
Эйвар
Тор Бенедиктссон
- БТАктёр
Бьёрн
Торс
- АУАктриса
Айди
Уокер
- РФАктёр
Ричард
Фолкнер
- ДКАктриса
Даниэль
Котч
- ХКАктриса
Хейли
Котч
- АХАктриса
Алисия
Хардинг
- РБАктёр
Робин
Берри
- АКАктёр
Айден
Каллахэн
- ПДСценарист
Пол
Дэвис
- РФСценарист
Ричард
Фолкнер
- ПФСценарист
Пол
Фишер
- ДДМонтажёр
Дэнни
Дрэйвен
- ДДОператор
Дэвид
Десио
- БКОператор
Бен
Кент
- КПКомпозитор
Крис
П. Бэйкон
- ДДКомпозитор
Джоджо
Дрэйвен