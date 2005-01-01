Seal - One Night To Remember (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

В июне 2005 года Seal выступил с живым концертом в немецком Дюссельдорфе на сцене Kesselhaus. Захватывающему исполнению Seal сопутствовал идеальный аккомпанемент Филармонического Оркестра Vox Artis в составе 60 музыкантов под руководством дирижера Mike Duke. В числе исполненных песен вошли 'Killer', 'Crazy' и 'Kiss From A Rose'.



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