Seal - One Night To Remember (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Seal - One Night To Remember
Концерты62 мин0+
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Сюжет
В июне 2005 года Seal выступил с живым концертом в немецком Дюссельдорфе на сцене Kesselhaus. Захватывающему исполнению Seal сопутствовал идеальный аккомпанемент Филармонического Оркестра Vox Artis в составе 60 музыкантов под руководством дирижера Mike Duke. В числе исполненных песен вошли 'Killer', 'Crazy' и 'Kiss From A Rose'.
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