Scorpions - Moment Of Glory (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.22013, Scorpions - Moment Of Glory
Концерты90 мин18+
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Сюжет
Moment of Glory — сборник немецкой рок-группы Scorpions, записанный совместно с Берлинским Филармоническим оркестром, вышедший в 2000 году. Альбом включает песни из репертуара группы Scorpions в новой аранжировке, классические интерлюдии, кавер-версию и новый сингл «Moment of Glory».
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