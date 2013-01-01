Scorpions - Moment Of Glory (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Moment of Glory — сборник немецкой рок-группы Scorpions, записанный совместно с Берлинским Филармоническим оркестром, вышедший в 2000 году. Альбом включает песни из репертуара группы Scorpions в новой аранжировке, классические интерлюдии, кавер-версию и новый сингл «Moment of Glory».





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