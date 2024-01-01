Саван
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Саван

Фильм Саван

2024, The Shrouds
Ужасы, Триллер18+
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О фильме

Уже несколько лет Карш скорбит по умершей от рака жене. Он руководит технологической компанией GraveTech, которая, благодаря инновационным саванам, позволяет в высоком разрешении наблюдать за разложением тел погребённых близких. Однажды на останках супруги Карш замечает странные наросты, а на его кладбище совершается нападение — разрушены несколько надгробий, в том числе его жены.

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Страна
Франция, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Саван»