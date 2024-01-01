Фильм Саван

О фильме
Уже несколько лет Карш скорбит по умершей от рака жене. Он руководит технологической компанией GraveTech, которая, благодаря инновационным саванам, позволяет в высоком разрешении наблюдать за разложением тел погребённых близких. Однажды на останках супруги Карш замечает странные наросты, а на его кладбище совершается нападение — разрушены несколько надгробий, в том числе его жены.
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Рейтинг
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кроненберг
- Актриса
Дайан
Крюгер
- Актриса
Элизабет
Сондерс
- ВКАктёр
Вьеслав
Кристиан
- ЭВАктёр
Эрик
Веинтал
- Актриса
Сандрин
Холт
- ДДАктриса
Дженнифер
Дэйл
- ИЭАктёр
Ингвар
Эггерт Сигюрдссон
- ДЮАктёр
Джефф
Юн
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Венсан
Кассель
- ДКСценарист
Дэвид
Кроненберг
- СБПродюсер
Саид
Бен Саид
- МКПродюсер
Мартин
Кац
- ККПродюсер
Кевин
Кнейвайс
- ЭВПродюсер
Энтони
Ваккарелло
- КСХудожница
Кэрол
Спайэр
- ДКХудожник
Джейсон
Кларк
- Композитор
Говард
Шор