Сатурн (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Saturn
Триллер, Драма18+
О фильме
Сын вынужден заботиться об отце, страдающем болезнью Альцгеймера, бывшем профессоре, который теперь едва может общаться. Он впадает в депрессию и едва сводя концы с концами и старый приятель пытается уговорить его стать наркоторговцем. Его всё больше увлекает дерзкая девушка, для которой он достаёт наркотики, и он ввязывается в бурные отношения. Всё это тяготит мужчину, пока он не приходит к неизбежному выводу.
Рейтинг
5.5 IMDb
- РШРежиссёр
Роб
Шмидт
- Актёр
Скотт
Каан
- ЛБАктёр
Лео
Бёрместер
- МКАктриса
Миа
Киршнер
- ЭРАктёр
Энтони
Руйвивар
- ДКАктёр
Джеффри
Кантор
- ССАктриса
Сэлли
Стюарт
- СЛАктёр
Сизар
Леонардо
- МГАктёр
Мтуме
Гант
- ПГАктриса
Пегги
Гормли
- МСАктёр
Мэтт
Сервитто
- БУАктёр
Байрон
Уэст
- КРАктриса
Кейт
Ригг
- СКАктёр
Соломон
Кобитт
- БДАктриса
Бренда
Денмарк
- ЧЛАктёр
Чад
Л. Коулмэн
- ХТАктёр
Хасинто
Тарас Риддик
- МКАктёр
Майкл
Кэйчек
- ДЯАктёр
Дэмиэн
Янг
- ОСАктёр
Отто
Санчес
- ТТАктриса
Тормасина
Томас
- ЭМАктёр
Эрол
Марс
- РШСценарист
Роб
Шмидт
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- РЭКомпозитор
Райленд
Эллисон