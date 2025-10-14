Сатурн (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сын вынужден заботиться об отце, страдающем болезнью Альцгеймера, бывшем профессоре, который теперь едва может общаться. Он впадает в депрессию и едва сводя концы с концами и старый приятель пытается уговорить его стать наркоторговцем. Его всё больше увлекает дерзкая девушка, для которой он достаёт наркотики, и он ввязывается в бурные отношения. Всё это тяготит мужчину, пока он не приходит к неизбежному выводу.

