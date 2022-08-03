Wink
Санни Дэй. Сезон 1. Прическа в новом стиле

Санни Дэй. Сезон 1. Прическа в новом стиле (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Sunny Day
Мультфильм, Комедия21 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Милая девочка Санни Дэй смогла воплотить свою мечту и открыла в родном городке Фрэндли Фоллс салон красоты. Санни – не только талантливый стилист, но и тонкий психолог. Вместе со своими верными подругами она не только преображает клиентов, но и помогает им обрести радость и душевный покой.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Комедия, Мультфильм
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

5.7 IMDb