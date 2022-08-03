Санни Дэй. Сезон 1. Прическа в новом стиле (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Sunny Day
Мультфильм, Комедия21 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Милая девочка Санни Дэй смогла воплотить свою мечту и открыла в родном городке Фрэндли Фоллс салон красоты. Санни – не только талантливый стилист, но и тонкий психолог. Вместе со своими верными подругами она не только преображает клиентов, но и помогает им обрести радость и душевный покой.
СтранаВеликобритания, Канада
ЖанрКомедия, Мультфильм
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
5.7 IMDb
- НАРежиссёр
Нил
Аффлек
- ДДАктёр
Дэйв
Дрокслер
- ЛКАктриса
Лилла
Кроуфорд
- РМАктёр
Роб
Моррисон
- ЭЛАктриса
Элан
Луз Ривера
- ТЛАктриса
Тейлор
Лудерман
- МвАктриса
Мелисса
ван дер Шифф
- КДАктёр
Кевин
Дуда
- ШМАктриса
Шеннон
Мари Уолш
- ДДАктриса
Джули-Энн
Дин
- АДСценарист
Алан
Дентон
- КККомпозитор
Кевин
Клиш
- ДГКомпозитор
Джордж
Гэбриел
- ПБКомпозитор
Пол
Бакли