Группа дайверов предпринимает очень рискованную экспедицию в самую большую систему пещер на Земле – невероятно красивую и почти недоступную. Неожиданный тропический шторм вынуждает их спуститься глубоко в пещеры. Единственное спасение для исследователей - найти неизвестный второй выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, коварные ловушки подземелий и смертельный ужас.

