Санктум (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Группа дайверов предпринимает очень рискованную экспедицию в самую большую систему пещер на Земле – невероятно красивую и почти недоступную. Неожиданный тропический шторм вынуждает их спуститься глубоко в пещеры. Единственное спасение для исследователей - найти неизвестный второй выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, коварные ловушки подземелий и смертельный ужас.
СтранаСША, Австралия
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АГРежиссёр
Алистер
Грирсон
- Актёр
Ричард
Роксбург
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- РУАктёр
Риз
Уэйкфилд
- ЭПАктриса
Элис
Паркинсон
- ДУАктёр
Дэниэл
Уилли
- КДАктёр
Кристофер
Джеймс Бейкер
- ЭКАктриса
Элисон
Крэтчли
- ККАктёр
Крамер
Кэйн
- ЭХАктёр
Эндрю
Хансен
- ДГАктёр
Джон
Гарвин
- ШДАктёр
Шон
Деннехи
- ДГСценарист
Джон
Гарвин
- ЭУСценарист
Эндрю
Уайт
- ЭУПродюсер
Эндрю
Уайт
- Продюсер
Джеймс
Кэмерон
- МФПродюсер
Майкл
Финли
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- ОРАктриса дубляжа
Ольга
Радчук
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мостренко
- НМХудожник
Николас
Маккаллум
- МУМонтажёр
Марк
Уорнер
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер