Санктум
Wink
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Санктум
2010, Sanctum
Триллер, Драма104 мин18+

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Санктум (фильм, 2010) смотреть онлайн

О фильме

Группа дайверов предпринимает очень рискованную экспедицию в самую большую систему пещер на Земле – невероятно красивую и почти недоступную. Неожиданный тропический шторм вынуждает их спуститься глубоко в пещеры. Единственное спасение для исследователей - найти неизвестный второй выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, коварные ловушки подземелий и смертельный ужас.

Страна
США, Австралия
Жанр
Приключения, Драма, Триллер
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Санктум»