Фильм Самый старый человек на свете
2026, The Oldest Person in the World
Документальный18+
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О фильме
Десять лет встреч с долгожителями по всему миру — новый фильм номинанта на «Оскар» и любимца Сандэнса Сэма Грина. Это кино не о рецептах долголетия, а о времени, жизни, смерти и той уникальной вселенной, которая скрывается в каждом человеке. О том, что никто не знает, сколько ему отмерено, и что все мы учимся проживать свои дни перед лицом этой неизвестности.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
7.6 IMDb