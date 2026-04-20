Фильм Самый старый человек на свете

Десять лет встреч с долгожителями по всему миру — новый фильм номинанта на «Оскар» и любимца Сандэнса Сэма Грина. Это кино не о рецептах долголетия, а о времени, жизни, смерти и той уникальной вселенной, которая скрывается в каждом человеке. О том, что никто не знает, сколько ему отмерено, и что все мы учимся проживать свои дни перед лицом этой неизвестности.

