Wink
Фильмы
Самый маленький ангел

Самый маленький ангел (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, The Littlest Angel
Мультфильм83 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Маленький ангел отправляется на землю со своим верным другом, щенком Ореолом. Малыш собирается вернуть себе коробочку, которая так напоминает ему о земной жизни, о временах, когда он был простым мальчиком. Но Земля разительно отличается от райских небес и тут его жизни повсюду грозит опасность...

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.6 IMDb