Самый маленький ангел (фильм, 2011) смотреть онлайн

Маленький ангел отправляется на землю со своим верным другом, щенком Ореолом. Малыш собирается вернуть себе коробочку, которая так напоминает ему о земной жизни, о временах, когда он был простым мальчиком. Но Земля разительно отличается от райских небес и тут его жизни повсюду грозит опасность...

