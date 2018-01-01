Wink
СамСам. Сезон 1. Учительница сна
Актёры и съёмочная группа фильма «СамСам. Сезон 1. Учительница сна»

Актёры

Тео Эншелар

Téo Echelard
АктёрSamSam
Эрве Рей

Hervé Rey
Актёр
Клэр Буаниш

Claire Bouanich
АктрисаSuperJulie
Льюис Вайль

Lewis Weill
АктёрPetit Pôa
Дамиен Буассо

Damien Boisseau
АктёрSamPapa
Мари-Южени Марешаль

Marie-Eugénie Maréchal
Актриса
Барбара Дель Сол

Bárbara Del Sol
АктрисаMarie-Agnès
Фредерик Бурали

Frédéric Bouraly
АктёрMarchel 1er / Les Pipiolis
Филипп Спитери

Philippe Spiteri
АктёрCrapouille
Жан-Франсуа Копф

Jean-François Kopf
АктёрBarbaféroce / Crocochemar

Сценаристы

Александр Реверенд

Alexandre Reverend
Сценарист

Актёры дубляжа

Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа