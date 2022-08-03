СамСам. Сезон 1. Революция в доме (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, СамСам. Сезон 1. Революция в доме
Мультфильм7 мин6+
О фильме
Познакомьтесь с самым юным супергероем, чьe имя сразу говорит нам о его самостоятельности и смелости. СамСам родился в семье, где каждый обладал выдающимися суперспособностями. Однако СамСам не всегда может справится со всеми обязанностями и порой ему приходят на помощь его друзья или родители.
СтранаФранция
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ТЭАктёр
Тео
Эншелар
- ЭРАктёр
Эрве
Рей
- КБАктриса
Клэр
Буаниш
- ЛВАктёр
Льюис
Вайль
- ДБАктёр
Дамиен
Буассо
- ММАктриса
Мари-Южени
Марешаль
- БДАктриса
Барбара
Дель Сол
- ФБАктёр
Фредерик
Бурали
- ФСАктёр
Филипп
Спитери
- ЖКАктёр
Жан-Франсуа
Копф
- АРСценарист
Александр
Реверенд
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова