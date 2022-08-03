Wink
СамСам. Сезон 1. Незваные гости

СамСам. Сезон 1. Незваные гости (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, СамСам. Сезон 1. Незваные гости
Мультфильм7 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Познакомьтесь с самым юным супергероем, чьe имя сразу говорит нам о его самостоятельности и смелости. СамСам родился в семье, где каждый обладал выдающимися суперспособностями. Однако СамСам не всегда может справится со всеми обязанностями и порой ему приходят на помощь его друзья или родители.

Страна
Франция
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
7.4 IMDb