О фильме
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЛВРежиссёр
Лукино
Висконти
- АМАктриса
Анна
Маньяни
- ВКАктёр
Вальтер
Кьяри
- ТААктриса
Тина
Апичелла
- ГРАктёр
Гастоне
Ренцелли
- ТСАктриса
Текла
Скарано
- ЛБАктриса
Лола
Браччини
- АБАктёр
Артуро
Брагалья
- НРАктриса
Нора
Риччи
- ВБАктриса
Витторина
Бенвенути
- ЛСАктриса
Линда
Сини
- ДМАктриса
Джизелла
Мональди
- АПАктриса
Амалия
Пеллегрини
- ЛРАктриса
Лучана
Риччи
- ДААктриса
Джузеппина
Арена
- ЛМАктриса
Лилиана
Манчини
- АБАктёр
Алессандро
Блазетти
- ВГАктёр
Витторио
Глори
- МКАктёр
Марио
Кьяри
- ЛФАктёр
Луиджи
Филиппо д’Амико
- ДТАктёр
Джордж
Тапарелли
- ЛКАктёр
Лучиано
Карузо
- МДАктёр
Мишель
Ди Джулио
- МДАктёр
Марио
Донатоне
- ФФАктёр
Франко
Феррара
- ИФАктриса
Иоланда
Фортини
- ПФАктёр
Пьетро
Фумелли
- ЛМАктриса
Лилли
Марчини
- САктриса
Соня
- СЧСценарист
Сузо
Чекки Д’Амико
- ФРСценарист
Франческо
Рози
- ЛВСценарист
Лукино
Висконти
- ЧДСценарист
Чезаре
Дзаваттини
- СДПродюсер
Сальво
Д’Анджело
- МСМонтажёр
Марио
Серандреи