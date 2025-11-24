Самая красивая
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Самая красивая

Фильм Самая красивая

1951, Bellissima
Драма18+
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О фильме

Маддалена Чеккони, жена рабочего, узнав, что на киностудии объявлен конкурс среди девочек 6-8 лет на главную роль, приводит туда свою обожаемую дочь Марию и всеми правдами и неправдами добивается кинопробы...

Страна
Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самая красивая»