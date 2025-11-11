Сахара (фильм, 1983) смотреть онлайн

В 1928 году прекрасная американка, наследница большого состояния, приезжает в Сахару, чтобы выполнить волю покойного отца - выиграть автогонку в пустыне. Так как к гонке допускаются только мужчины, она переодевается, ну, а затем - гонки, арабские племена, кровавые сражения, шейхи, жаждущие ее красоты...

