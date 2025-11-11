Сахара
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Сахара

Сахара (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Sahara
Драма, Приключения18+

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О фильме

В 1928 году прекрасная американка, наследница большого состояния, приезжает в Сахару, чтобы выполнить волю покойного отца - выиграть автогонку в пустыне. Так как к гонке допускаются только мужчины, она переодевается, ну, а затем - гонки, арабские племена, кровавые сражения, шейхи, жаждущие ее красоты...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Приключения, Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сахара»