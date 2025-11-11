Сахара (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Sahara
Драма, Приключения18+
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О фильме
В 1928 году прекрасная американка, наследница большого состояния, приезжает в Сахару, чтобы выполнить волю покойного отца - выиграть автогонку в пустыне. Так как к гонке допускаются только мужчины, она переодевается, ну, а затем - гонки, арабские племена, кровавые сражения, шейхи, жаждущие ее красоты...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрПриключения, Драма
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЭВРежиссёр
Эндрю
В. МакЛаглен
- ДГРежиссёр
Джон
Гиллермин
- Актриса
Брук
Шилдс
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- ХБАктёр
Хорст
Буххольц
- ПЛАктёр
Перри
Лэнг
- КПАктёр
Клифф
Поттс
- Актёр
Джон
Миллз
- СФАктёр
Стив
Форрест
- РЛАктёр
Рональд
Лейси
- ТХАктёр
Терренс
Хардиман
- ТТАктёр
Тувиа
Тави
- ИЗАктёр
Илан
Захави
- ДФАктёр
Дов
Фридман
- РБАктёр
Рольф
Брин
- ЕЭАктёр
Ехуда
Эльбойм
- ЙШАктёр
Йосси
Шиллоах
- ШКАктёр
Шеер
Коэн
- БЛАктёр
Бэрри
Лангфорд
- ЯБАктёр
Яаков
Бен-Сира
- ДСАктриса
Дорит
Сиадия
- ГААктёр
Габи
Амрани
- ДБАктёр
Джозеф
Би
- ДМАктёр
Дэн
Муджиа
- РВАктёр
Ран
Веред
- РТАктёр
Роки
Тейлор
- ГПАктёр
Грег
Пауэлл
- ШТАктёр
Шол
Тарон
- ПМАктёр
Пол
Максвелл
- ДЛАктёр
Дэвид
Лодж
- КХАктриса
Каро
Хенли
- ДБАктёр
Джин
Бэрри
- БХАктёр
Барри
Холлэнд
- ИНАктёр
Ицхак
Не’еман
- ДРСценарист
Джеймс
Р. Силк
- МГСценарист
Менахем
Голан
- ЙГПродюсер
Йорам
Глобус
- МГПродюсер
Менахем
Голан
- ТШПродюсер
Тери
Шилдс
- РЯПродюсер
Рони
Якоб
- ДГОператор
Давид
Гурфинкель
- АНОператор
Армандо
Наннуцци
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе