Сабина Ахмедова — Как на войне (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Премьера официального клипа на песню «Как на войне» группы «Агата Кристи» в исполнении Сабины Ахмедовой. По традиции в каждом из сезонов «Содержанок» героиня Сабины Ахмедовой, певица Карина Штерн, исполняет одну известную песню в оригинальной аранжировке. В первом сезоне это был кавер на «Знаешь» артиста Rozhden. Во втором — перепевка «Позови меня с собой», песни, известной в исполнении Аллы Пугачeвой.



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