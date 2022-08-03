Фотограф Чарльз Касл тяжело переживает утрату своей красавицы-невесты, погибшей во время снежной бури. Вне себя от горя, он отправляется на войну. После войны Чарльз встречает таинственную незнакомку, которая показывает ему фотоснимки, на которых изображены… настоящие феи.

