С феями шутки плохи
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С феями шутки плохи

С феями шутки плохи (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Photographing Fairies
Фэнтези, Детектив102 мин18+

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О фильме

Фотограф Чарльз Касл тяжело переживает утрату своей красавицы-невесты, погибшей во время снежной бури. Вне себя от горя, он отправляется на войну. После войны Чарльз встречает таинственную незнакомку, которая показывает ему фотоснимки, на которых изображены… настоящие феи.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb