С феями шутки плохи (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Photographing Fairies
Фэнтези, Детектив102 мин18+
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О фильме
Фотограф Чарльз Касл тяжело переживает утрату своей красавицы-невесты, погибшей во время снежной бури. Вне себя от горя, он отправляется на войну. После войны Чарльз встречает таинственную незнакомку, которая показывает ему фотоснимки, на которых изображены… настоящие феи.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Фэнтези, Детектив
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- НУРежиссёр
Ник
Уиллинг
- ТСАктёр
Тоби
Стивенс
- ЭВАктриса
Эмили
Вуф
- Актёр
Бен
Кингсли
- ФБАктриса
Фрэнсис
Барбер
- ФДАктёр
Фил
Дэвис
- ХБАктриса
Ханна
Боулд
- МГАктриса
Мириам
Грант
- РШАктриса
Рэйчел
Шелли
- ЭХАктёр
Эдвард
Хардуик
- КМАктёр
Клайв
Меррисон
- НУСценарист
Ник
Уиллинг
- СССценарист
Стив
Силадьи
- Продюсер
Майк
Ньюэлл
- ШБМонтажёр
Шон
Бартон
- СБКомпозитор
Саймон
Босуэлл