Фильм Рыбка-унывака. Подводное приключение
2026, The Pout-Pout Fish
Мультфильм, Фэнтези12+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Нелюдимый мистер Рыба чаще всего пребывает в дурном настроении, за что его прозвали Рыбкой-Унывакой. Когда его дом, развалившись, падает на домик морского конька Пипы, та убеждает его отправиться на поиски Мерцашки — мифической рыбки, исполняющей желания. По пути оказывается, что другие морские обитатели тоже хотят найти чудо-рыбку и исполнить свои мечты. Но Мерцашка может исполнить только одно желание за много лет.
СтранаСША, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
6.4 IMDb
- РКРежиссёр
Рикард
Куссо
- ЭСАктриса
Эми
Седарис
- НОАктёр
Ник
Офферман
- МОАктриса
Миранда
Отто
- МКАктёр
Марк
Коулз Смит
- РХАктёр
Реми
Хай
- ДСАктриса
Джордин
Спаркс
- НОАктриса
Нина
Ояма
- БХАктриса
Бесси
Холлэнд
- МБАктриса
Мелинда
Баттл
- ЭБАктёр
Эндрю
Бьюкэнэн
- ЭАСценарист
Элиз
Аллен
- ЭЧСценарист
Эли
Чуфани
- ДМСценарист
Доминик
Моррис
- КСПродюсер
Кристен
Сувлис
- ЭККомпозитор
Эк
Кинмонт