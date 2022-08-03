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Рыба моей мечты

Рыба моей мечты (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Salmon Fishing in the Yemen
Драма, Мелодрама102 мин18+

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О фильме

Доктор Альфред Джонс из Лондонского Центра рыболовства получает от некоего таинственного шейха странное предложение: вести в Йемене спортивные соревнования по ловле лосося. Доктор Джонс отказывается, но британские политики видят в предложении шейха неограниченные возможности...

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рыба моей мечты»