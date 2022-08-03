Доктор Альфред Джонс из Лондонского Центра рыболовства получает от некоего таинственного шейха странное предложение: вести в Йемене спортивные соревнования по ловле лосося. Доктор Джонс отказывается, но британские политики видят в предложении шейха неограниченные возможности...

