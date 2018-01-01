Wink
Фильмы
Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. Джаред Даймонд
Актёры и съёмочная группа фильма «Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. Джаред Даймонд»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. Джаред Даймонд»

Авторы

Джаред Даймонд

Джаред Даймонд

Автор

Чтецы

Валерий Смекалов

Валерий Смекалов

Чтец