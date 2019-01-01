Русское краткое. Выпуск 4 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Пять короткометражных фильмов, где реальность и современные герои представлены в необычных жанровых установках. В комедии «Добрый день» курьер становится свидетелем непредсказуемой семейной ссоры. «Африка» – история возвращения стремительно взрослеющей девушки к своей эксцентричной и вечно молодой матери. «Update/Delete» на протяжении дня зафиксирует существование обычного прохожего в объективах нескольких камер, а зарождающийся революционный дух в драме «Акватлон» обернется трагично. В «Доме на голове Клаузеверца» на голове одинокого человека начинает расти дом.



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