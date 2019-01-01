Русское краткое. Выпуск 4
Wink
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Русское краткое. Выпуск 4
2019, Русское краткое. Выпуск 4
Драма, Комедия88 мин18+

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Русское краткое. Выпуск 4 (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Пять короткометражных фильмов, где реальность и современные герои представлены в необычных жанровых установках. В комедии «Добрый день» курьер становится свидетелем непредсказуемой семейной ссоры. «Африка» – история возвращения стремительно взрослеющей девушки к своей эксцентричной и вечно молодой матери. «Update/Delete» на протяжении дня зафиксирует существование обычного прохожего в объективах нескольких камер, а зарождающийся революционный дух в драме «Акватлон» обернется трагично. В «Доме на голове Клаузеверца» на голове одинокого человека начинает расти дом.

Русское краткое смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск