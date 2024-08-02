Русское Краткое. Выпуск 3 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Ровно пять историй из разных уголков России — от Архангельска до Сахалина. Современная романтическая комедия «Светлячок» была снята в Северодвинске. Музыкальный фильм «Не для речки» из Архангельска посвящен умению завязывать прочные, как морские узлы, отношения. Дежуривший на трассе казанский сотрудник ДПС, открыв багажник остановленной машины, навсегда меняет свою жизнь («Потерянный путь»). Героиня новеллы «Тамара» из Красноярска, проявляющая жесткий характер в работе, окажется беспомощной в личной жизни. Сахалинская короткометражка «В объятиях моря» в поэтической манере рассказывает историю настоящей дружбы и прощания.

