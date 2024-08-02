Русское Краткое. Выпуск 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

«Русское краткое. Выпуск 2» — это пять необычных коротких историй от российских режиссеров. Хоррор о мистической школе «Пустите детей», эротический триллер «Серёжка», черная комедия «Грибы и рыбы» про лесную прогулку двух приятелей, остроумная киноновелла «Чё» о спонтанной поездке в Санкт-Петербург и постновогодняя история о поиске пропавшего парня по имени Костик.

