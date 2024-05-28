Русский путь
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Русский путь
2022, Русский путь
Документальный60 мин6+

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Русский путь (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Рассказ о подвиге отечественных ученых-полярников под руководством астронома и геодезиста Александра Васильева. Русской экспедиции в конце XIX века удалось провести измерения на архипелаге Шпицберген, которые позволили установить точную форму планеты. Цена открытия была велика — учёные зимовали на архипелаге, пережили полярную ночь, снежные бури, справлялись с неисправным оборудованием, белыми медведями и морозами.

Фильм открывает малоизвестную страницу освоения Арктики и место, где соединилась романтика открытий, нетронутая природа и великие достижения — Шпицберген.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.8 КиноПоиск