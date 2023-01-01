Русские
Wink
Русские

Русские (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Russkies
Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Холодная война в самом разгаре, и вдруг, какая неожиданность, несколько американских мальчишек находят на побережье Флориды русского солдата по имени Михаил! Все американцы, конечно же, были уверены, что русские ужасно плохие и вообще исчадия ада, но пацаны, видя, что Мишка вовсе не такой, а, напротив, очень добрый и дружелюбный, решают ему помочь.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Русские»