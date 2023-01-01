Русские (фильм, 1987) смотреть онлайн

Холодная война в самом разгаре, и вдруг, какая неожиданность, несколько американских мальчишек находят на побережье Флориды русского солдата по имени Михаил! Все американцы, конечно же, были уверены, что русские ужасно плохие и вообще исчадия ада, но пацаны, видя, что Мишка вовсе не такой, а, напротив, очень добрый и дружелюбный, решают ему помочь.



