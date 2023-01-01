Русские (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Russkies
Драма18+
О фильме
Холодная война в самом разгаре, и вдруг, какая неожиданность, несколько американских мальчишек находят на побережье Флориды русского солдата по имени Михаил! Все американцы, конечно же, были уверены, что русские ужасно плохие и вообще исчадия ада, но пацаны, видя, что Мишка вовсе не такой, а, напротив, очень добрый и дружелюбный, решают ему помочь.
- РРРежиссёр
Рик
Розенталь
- УХАктёр
Уип
Хабли
- ПКАктёр
Патрик
Килпатрик
- ВПАктёр
Вик
Полицос
- СБАктриса
Сьюзэн
Блэнчард
- ПБАктёр
Питер
Биллингсли
- Актёр
Хоакин
Феникс
- БХАктёр
Бенджамин
Хендриксон
- ЧФАктёр
Чарльз
Фрэнк
- СУАктриса
Сьюзэн
Уолтерс
- СДАктёр
Стефан
ДеСалле
- ШЛСценарист
Шелдон
Леттич
- МНСценарист
Майкл
Нанкин
- МЛПродюсер
Марк
Левинсон
- ДВПродюсер
Джоси
В. Конски
- СДПродюсер
Стивен
Дойч
- ДМХудожник
Джон
Майр
- СЭХудожница
Сьюзэн
Эмшвиллер
- НКХудожница
Нэнси
Коун
- ЭГМонтажёр
Энтони
Гиббс
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард