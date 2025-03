Rush - Clockwork Angels Tour (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм Clockwork Angels Tour группы Rush, легенд Зала славы рок-н-ролла, включает записи с тура музыкантов в 2012–2013 гг. В произведении использовался уникальный подход к съемкам, композиции и вуайеристский стиль: зрители попадают прямо на сцену, в боковую часть сцены и в разные участки зала. Впервые вместе с легендарной группой — Джедди Ли, Алексом Лайфсоном и Нилом Пиртом — в тур отправились восемь музыкантов со струнными инструментами. Будоражащий концерт длится более 3 часов и включает знаменитые композиции Tom Sawyer, The Spirit of Radio, 3 соло на барабанах, новые аранжировки на струнных инструментах для YYZ, Dreamline и Red Sector A, а также песни, которые музыканты редко исполняют: The Body Electric и Middletown Dreams.



