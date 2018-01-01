Wink
Русалочка
Актёры и съёмочная группа фильма «Русалочка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Русалочка»

Режиссёры

Роб Маршалл

Rob Marshall
Режиссёр

Актёры

Холли Бейли

Halle Bailey
АктрисаAriel
Джона Хауэр-Кинг

Jonah Hauer-King
АктёрEric
Мелисса Маккарти

Melissa McCarthy
АктрисаUrsula
Хавьер Бардем

Javier Bardem
АктёрKing Triton
Нома Думезвени

Noma Dumezweni
АктрисаThe Queen
Арт Малик

Art Malik
АктёрSir Grimsby
Давид Диггс

Daveed Diggs
АктёрSebastian
Джейкоб Тремблей

Jacob Tremblay
АктёрFlounder
Джамика Джонс

Jamiyka Jones
АктёрSeahorse
Аквафина

Awkwafina
АктрисаScuttle
Джессика Александр

Jessica Alexander
АктрисаVanessa
Мартина Лэйрд

Martina Laird
АктрисаLashana
Лин-Мануэль Миранда

Lin-Manuel Miranda
АктёрChef Louis
Эмили Коутс

Emily Coates
АктрисаRosa
Кристофер Фэйрбэнк

Christopher Fairbank
АктёрHawkins

Сценаристы

Джейн Голдман

Jane Goldman
Сценарист
Роб Маршалл

Rob Marshall
Сценарист
Джон ДеЛюка

John DeLuca
Сценарист
Дэвид Маги

David Magee
Сценарист
Ханс Кристиан Андерсен

Hans Christian Andersen
Сценарист
Джон Маскер

John Musker
Сценарист
Рон Клементс

Ron Clements
Сценарист

Продюсеры

Джон Флэнеган

John Flanagan
Продюсер
Лин-Мануэль Миранда

Lin-Manuel Miranda
Продюсер
Джон ДеЛюка

John DeLuca
Продюсер

Художники

Джо Челли

Joe Celli
Художник
Роберт Войси

Robert Voysey
Художник
Инес Роуз

Ines Rose
Художница
Джон Майр

John Myhre
Художник
Саймон Элсли

Simon Elsley
Художник

Операторы

Дион Биби

Dion Beebe
Оператор

Композиторы

Лин-Мануэль Миранда

Lin-Manuel Miranda
Композитор
Алан Менкен

Alan Menken
Композитор