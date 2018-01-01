Wink
Фильмы
Руки вверх
Актёры и съёмочная группа фильма «Руки вверх»

Режиссёры

Ежи Сколимовский

Jerzy Skolimowski
Режиссёр

Актёры

Ежи Сколимовский

Jerzy Skolimowski
АктёрAndrzej Leszczyc
Кэрол Кулик

Кэрол Кулик

Karol Kulik
Актёр
Адам Ханушкевич

Адам Ханушкевич

Adam Hanuszkiewicz
АктёрRomeo
Дэвид Эссекс

Дэвид Эссекс

David Essex
Актёр
Алан Бейтс

Алан Бейтс

Alan Bates
АктёрWikto

Сценаристы

Анджей Костенко

Анджей Костенко

Andrzej Kostenko
Сценарист
Ежи Сколимовский

Jerzy Skolimowski
Сценарист

Художники

Ежи Сколимовский

Jerzy Skolimowski
Художник

Монтажёры

Гражина Ясинская-Висняровская

Grazyna Jasinska-Wisniarowska
Монтажёр

Композиторы

Юзеф Скшек

Józef Skrzek
Композитор