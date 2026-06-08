Руки Орлака
Wink
Фильмы
Руки Орлака

Фильм Руки Орлака

1924, Orlacs Hände
Ужасы, Фантастика16+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Пианист Орлак теряет свои руки во время катастрофы на железной дороге. Ему пересаживают новые, которые когда-то принадлежали убийце. У Орлака появляется ощущение, что они тянут его на совершение преступлений...

Страна
Австрия, Германия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb