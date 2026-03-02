Рука, качающая колыбель
Wink
Фильмы
Рука, качающая колыбель

Рука, качающая колыбель (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The Hand That Rocks the Cradle
Триллер, Драма104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Адвокат Кейтлин Моралес после рождения второй дочери начинает нуждаться впомощи, иона решает нанять вкачестве няни Полли Мерфи, свою клиентку. Вскоре Кейтлин понимает, чтоПолли нета, закого себя выдаёт.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рука, качающая колыбель»