Рука Дьявола (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.62014, Where the Devil Hides
Триллер, Ужасы82 мин18+
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О фильме
Пять юных девушек, живущих в общине амишей, обвиняются местным сообществом в одержимости дьяволом. Подозревая, что под «обрядом очищения» старейшины религиозной группы подразумевают вовсе не исцеление, девушки вынуждены бороться за свою жизнь не с потусторонними силами, а с фанатично настроенными людьми.
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Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb