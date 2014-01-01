Рука Дьявола
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Рука Дьявола

Рука Дьявола (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.62014, Where the Devil Hides
Триллер, Ужасы82 мин18+

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О фильме

Пять юных девушек, живущих в общине амишей, обвиняются местным сообществом в одержимости дьяволом. Подозревая, что под «обрядом очищения» старейшины религиозной группы подразумевают вовсе не исцеление, девушки вынуждены бороться за свою жизнь не с потусторонними силами, а с фанатично настроенными людьми.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb