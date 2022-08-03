Руд и Сэм (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Руд и Сэм
Комедия97 мин12+
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О фильме
Бывший разведчик Рудольф Карлович и экс-работник минфина Семен Иванович ведут тихую жизнь в пансионате для пожилых людей и не ждут никаких перемен. Как вдруг случай подбрасывает старичкам дипломат с пятью миллионами долларов, а вместе с ним — множество новых знакомств и приключений.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ГГРежиссёр
Григор
Гярдушян
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Александр
Калягин
- НЧАктриса
Наталья
Чистякова-Ионова
- Актёр
Оскар
Кучера
- Актриса
Ольга
Волкова
- Актёр
Юрий
Цурило
- Актриса
Татьяна
Лютаева
- МЗАктриса
Мария
Звонарева
- Актёр
Владимир
Зайцев
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- НЩСценарист
Николай
Щербаков
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- ОМПродюсер
Олег
Моисеенков
- ААПродюсер
Армен
Адилханян
- АГПродюсер
Артур
Гюлумян
- ВМХудожница
Власта
Муратова
- ИГОператор
Игорь
Гринякин