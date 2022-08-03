Бывший разведчик Рудольф Карлович и экс-работник минфина Семен Иванович ведут тихую жизнь в пансионате для пожилых людей и не ждут никаких перемен. Как вдруг случай подбрасывает старичкам дипломат с пятью миллионами долларов, а вместе с ним — множество новых знакомств и приключений.

