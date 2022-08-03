Руд и Сэм
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Руд и Сэм

Руд и Сэм (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Руд и Сэм
Комедия97 мин12+

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О фильме

Бывший разведчик Рудольф Карлович и экс-работник минфина Семен Иванович ведут тихую жизнь в пансионате для пожилых людей и не ждут никаких перемен. Как вдруг случай подбрасывает старичкам дипломат с пятью миллионами долларов, а вместе с ним — множество новых знакомств и приключений.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Руд и Сэм»