Розовое или колокольчик
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Розовое или колокольчик

Розовое или колокольчик (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Розовое или колокольчик
Драмы84 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Картина рассказывает про Анжелу — талантливую виолончелистку. Сбежав от своих проблем из Италии в Россию, она и здесь не находит покоя. Скука и непонимание окружающих мучают ее, а внутренний пожар противоречий разрывает на части.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Розовое или колокольчик»

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