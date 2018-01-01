Розовое или колокольчик (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Картина рассказывает про Анжелу — талантливую виолончелистку. Сбежав от своих проблем из Италии в Россию, она и здесь не находит покоя. Скука и непонимание окружающих мучают ее, а внутренний пожар противоречий разрывает на части.



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