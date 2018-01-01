Розовое или колокольчик (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Розовое или колокольчик
Драмы84 мин12+
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Сюжет
Картина рассказывает про Анжелу — талантливую виолончелистку. Сбежав от своих проблем из Италии в Россию, она и здесь не находит покоя. Скука и непонимание окружающих мучают ее, а внутренний пожар противоречий разрывает на части.
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ЮШРежиссёр
Юно
Шамилов
- ЕЛАктриса
Екатерина
Леонова
- ДЯАктёр
Дмитрий
Ячевский
- ВДАктёр
Вячеслав
Дробинков
- ЮДАктриса
Юлия
Дегтяренко
- АБАктёр
Александр
Боковиков
- АВАктриса
Анастасия
Воскресенская
- АКАктёр
Александр
Калугин
- ВСАктёр
Владислав
Савостин
- Актёр
Никита
Кологривый
- ИТАктёр
Иван
Титов
- ЮШСценарист
Юно
Шамилов
- АБПродюсер
Александр
Боковиков
- ПЯОператор
Павел
Янкевич
- ИМКомпозитор
Иван
Муратиди