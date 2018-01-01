Wink
Рождество в Гарлеме
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество в Гарлеме»

Режиссёры

Кейси Леммонс

Kasi Lemmons
Режиссёр

Актёры

Форест Уитакер

Forest Whitaker
АктёрReverend Cornell Cobbs
Анджела Бассетт

Angela Bassett
АктрисаAretha Cobbs
Дженнифер Хадсон

Jennifer Hudson
АктрисаNaima
Тайриз Гибсон

Tyrese Gibson
АктёрLoot / Tyson
Джейкоб Латимор

Jacob Latimore
АктёрLangston
Мэри Джей Блайдж

Mary J. Blige
АктрисаAngel
Нас

Nas
АктёрStreet Prophet (Isaiah) (в титрах: Nasir Jones)
Вонди Кёртис-Холл

Vondie Curtis-Hall
АктёрPawnbroker (в титрах: Vondie Curtis Hall)
Люк Джеймс

Luke James
АктёрJo-Jo / Joseph
Грэйс Гибсон

Grace Gibson
АктрисаMaria / Mary

Сценаристы

Кейси Леммонс

Kasi Lemmons
Сценарист
Лэнгстон Хьюз

Langston Hughes
Сценарист

Продюсеры

Уильям Хорберг

William Horberg
Продюсер
Т.Д. Джейкс

T.D. Jakes
Продюсер
Селин Рэттрэй

Celine Rattray
Продюсер

Художники

Герша Филлипс

Gersha Phillips
Художница

Операторы

Анастас Н. Микос

Anastas N. Michos
Оператор

Композиторы

Лаура Карпман

Laura Karpman
Композитор
Рафаэль Саадик

Raphael Saadiq
Композитор