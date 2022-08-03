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Рождество в Гарлеме

Рождество в Гарлеме (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Black Nativity
Мюзикл, Семейный89 мин18+

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О фильме

Лэнгстон живет вместе с матерью в Балтиморе. Женщине всe труднее в одиночку содержать сына, и она решает отправить его на Рождество к родственникам из Нью-Йорка. В доме бабушки и дедушки он знакомится с особыми традициями глубоко верующей семьи и понимает, что его ждут большие трудности.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мюзикл, Драма, Музыка
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество в Гарлеме»