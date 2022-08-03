Рождество в Гарлеме (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Black Nativity
Мюзикл, Семейный89 мин18+
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О фильме
Лэнгстон живет вместе с матерью в Балтиморе. Женщине всe труднее в одиночку содержать сына, и она решает отправить его на Рождество к родственникам из Нью-Йорка. В доме бабушки и дедушки он знакомится с особыми традициями глубоко верующей семьи и понимает, что его ждут большие трудности.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Кейси
Леммонс
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актриса
Анджела
Бассетт
- Актриса
Дженнифер
Хадсон
- Актёр
Тайриз
Гибсон
- Актёр
Джейкоб
Латимор
- Актриса
Мэри
Джей Блайдж
- НАктёр
Нас
- ВКАктёр
Вонди
Кёртис-Холл
- ЛДАктёр
Люк
Джеймс
- ГГАктриса
Грэйс
Гибсон
- Сценарист
Кейси
Леммонс
- ЛХСценарист
Лэнгстон
Хьюз
- Продюсер
Уильям
Хорберг
- ТДПродюсер
Т.Д.
Джейкс
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- ГФХудожница
Герша
Филлипс
- АНОператор
Анастас
Н. Микос
- ЛККомпозитор
Лаура
Карпман
- РСКомпозитор
Рафаэль
Саадик