Лэнгстон живет вместе с матерью в Балтиморе. Женщине всe труднее в одиночку содержать сына, и она решает отправить его на Рождество к родственникам из Нью-Йорка. В доме бабушки и дедушки он знакомится с особыми традициями глубоко верующей семьи и понимает, что его ждут большие трудности.

