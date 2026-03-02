Рождественское ограбление (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Jingle Bell Heist
Мелодрама, Комедия18+
О фильме
Два неудачника решаются на ограбление элитного лондонского универмага в канун Рождества. Но не окажется ли украдено нечто большее, чем деньги?
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Криминал, Мелодрама
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МФРежиссёр
Майкл
Фимоньяри
- ОХАктриса
Оливия
Холт
- КСАктёр
Коннор
Суинделлс
- ПСАктёр
Питер
Серафинович
- ЛПАктриса
Люси
Панч
- НДАктриса
Наташа
Джозеф
- Актриса
Поппи
Дрейтон
- МСАктёр
Майкл
Салами
- БСАктёр
Белаль
Сабир
- ЭНАктриса
Элли
Нанн
- ДДАктёр
Джеймс
Драйден
- НААктриса
Николя
Алексис
- ЭКАктёр
Эд
Кейр
- ГТАктёр
Гомер
Тодивала
- ДФАктёр
Дес
Флеминг
- ФМАктриса
Фиц
Маркус
- ЭДАктёр
Эдмунд
Дин
- ХФАктёр
Хью
Фатчер
- ЭБАктриса
Элизабет
Бауэр
- АКАктриса
Анабель
Кутай
- ШКАктриса
Шарлотта
Комер
- УЧАктёр
Уилл
Читти
- МДАктёр
Мэтт
Джонс
- ПБАктёр
Пьер
Бергман
- ОБПродюсер
Обри
Бендикс
- МФПродюсер
Майкл
Фимоньяри
- ДММонтажёр
Джеффри
М. Вернер
- МФОператор
Майкл
Фимоньяри